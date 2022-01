Castellabate, volontario ripulisce l'isolotto di Licosa Sono stati raccolti rifiuti di ogni genere

Da tempo si prende cura dell'isolotto di Punta Licosa, ripulendolo dai rifiuti che arrivano dal mare. Protagonista è Renato Gallo che, oggi, approfittando della bella giornata, è tornato nuovamente sull'isolotto, nel cuore dell'area marina protetta di Santa Maria di Castellabate, per raccogliere un bel po' di rifiuti.

L'uomo, del posto, ha raccolto cose di ogni genere, da pezzi di plastica a vecchi oggetti arrugginiti. "E' una persona straordinaria, lo fa da anni, sempre in silenzio, solo per l'amore di questo posto unico al mondo" racconta Gianni, storico frequentatore della zona, che l'ha ripreso in azione e omaggiato proprio per questa sua opera d'amore verso il territorio.