Pollica ricorda Giorgia, la 15enne travolta e uccisa da un treno nel 2019 La manifestazione si è svolta ieri sera ad Acciaroli alla presenza di familiari e amici

E’ stata ricordata, ieri sera, ad Acciaroli, nel comune di Pollica, Giorgia Saja la 15enne travolta e uccisa da un Intercity in transito alla stazione di Agropoli-Castellabate nell’ottobre del 2019. L’iniziativa, organizzata da familiari e amici, si è svolta nel giorno in cui la 15enne avrebbe compiuto 18 anni. La comunità di Pollica ha voluto, quindi, fa sentire tutto l’affetto nei confronti dei genitori e dei parenti della giovanissima Giorgia. Palloncini bianchi in cielo e fuochi d'artificio, insieme a varie testimonianze, per ricordare la giovanissima ragazza.

Questo il messaggio anche della Prologò Pollica: “Giorgia avrebbe compiuto 18 anni. Tante le persone presenti, tanta la commozione, una manifestazione bella e toccante”.

La tragedia si consumò a fine ottobre del 2019. La ragazzina si lanciò sui binari durante il transito dell’Intercity Salerno-Paola che la travolse e uccise senza lasciargli scampo.