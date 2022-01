Covid, M5S Eboli: "Impiegare percettori Rdc per campagna vaccinale" Una delegazione del Movimento 5 Stelle sarà ricevuta in Comune per un incontro ufficiale sul tema

Emergenza Covid, il M5S di Eboli condivide la proposta dell'onorevole Adelizzi e chiede al sindaco di impiegare i percettori Rdc per campagna vaccinale.



Il picco della quarta ondata Covid da diverse settimane sta interessando anche la città di Eboli. Numerosi i contagi che, nei consueti aggiornamenti resi noti dall'amministrazioni, si stanno registrando. Riprendendo quindi quanto dichiarato ieri dall’onorevole Cosimo Adelizzi, vicepresidente del Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, le candidate e i candidati della lista Movimento 5 Stelle di Eboli rilanciano l’invito all’amministrazione guidata dal sindaco Conte affinché si attivi presto.

«Un'ottima iniziativa sta per partire negli hub vaccinali di Reggio Emilia: cento percettori di Reddito di Cittadinanza daranno supporto ai cittadini occupandosi, tra le altre cose, dell’accoglienza, del supporto amministrativo e della sorveglianza. Insomma, daranno il loro contributo alla collettività per 16 ore alla settimana secondo quanto stabilito dal programma del reddito di cittadinanza – ha spiegato Adelizzi-. È questa l’utilità dei PUC. È importante che il reinserimento lavorativo dei beneficiari del Reddito passi anche da un servizio come questo, e mi auguro che in tanti altri comuni d’Italia i sindaci prendano iniziative di questo tipo».

"Anche noi riteniamo sia fondamentale prendere esempio dalle realtà virtuose e allo stesso modo riteniamo indispensabile che questa amministrazione si impegni, fin da subito, a impiegare nei progetti utili alla collettività i percettori del reddito di cittadinanza visto che a Eboli, fino ad ora, mai è stato fatto. L’emergenza covid, a cui è strettamente collegata la necessità di far funzionare al meglio la campagna vaccinale, riguarda tutte le ebolitane e gli ebolitani, ed è importante che ognuno dia il proprio contributo affinché si possa tornare presto alla normalità.

Chiediamo che questa proposta sia vagliata presto dal consiglio comunale che, tra le altre cose, ha al suo interno una voce autorevole, quella del consigliere Damiano Capaccio, responsabile del polo vaccinale del nosocomio cittadino. Questo potrebbe essere il primo passo per un impiego sistematico dei beneficiari del Rdc, che andrebbero coinvolti anche per rispondere ad altre esigenze della città.

Per tutte queste ragioni, avendo riscontrato disponibilità in questa direzione da parte del vicesindaco Vincenzo Consalvo, nei prossimi giorni, una delegazione del Movimento 5 Stelle sarà ricevuta in Comune per un incontro ufficiale sul tema. La nostra collaborazione sarà massima", scrivono le candidate e i candidati della lista Movimento 5 Stelle di Eboli.