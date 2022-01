Incendio del "Saretto", il ministro Cartabia: "Esempio di giustizia riparativa" Il caso Sarno citato in Senato: il colpevole ha pagato ed è stato riaccolto nella sua comunità

"L'incendio del bosco aveva messo in grave pericolo gli abitanti. Rabbia e paura hanno attraversato la comunità alla scoperta che all'origine del rogo c'era un gesto sconsiderato di un loro concittadino. Uno dei gravi e numerosi incendi dolosi che ogni estate depauperano il nostro territorio e mettono in pericolo la popolazione. Il colpevole ha scontato la sua pena, ma all'uscita dal carcere come tornare in quella comunità?". Partendo da questo presupposto il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, ha portato in Senato il caso Sarno. In particolare, l'inquilina del dicastero di Via Arenula, ha citato l'episodio dell'incendio del Saretto, di cui si era reso responsabile un minorenne della cittadina dell'agro.

"Un percorso di mediazione ha portato l'autore del reato e la sua famiglia prima ad incontrare l'amministrazione comunale, poi l'intera collettività. Incontri in cui gli abitanti hanno raccontato il loro vissuto, ma hanno anche ascoltato le scuse, cariche di vergogna, di chi aveva provocato quel drammatico evento. Quell'uomo - ha ricordato Cartabia in aula - ha contribuito a ricostruire il bosco distrutto e con questo gesto ha impresso un nuovo corso alla sua vita, riaccolto nella sua comunità. Con la giustizia riparativa l'ordinamento si apre alla possibilità di un sistema giudiziario in grado di domare la rabbia della violenza e di ricostruire legami civici tra i cittadini", le parole scandite a Palazzo Madama.