Emergenza sicurezza a Eboli, sos dei commercianti: "Più telecamere" Incontro in Comune dopo i recenti fatti di cronaca

Si è tenuto stamani nell'aula consiliare un incontro tra l’amministrazione comunale, per la quale erano presenti il sindaco Mario Conte, l’assessore alle attività produttive Vincenzo Consalvo e l’assessore alla sicurezza Antonio Corsetto, ed i rappresentanti dei commercianti, Donato Santimone per Confesercenti e Massimo Giusti per Unimpresa.

Al centro del dibattito l’idea di una collaborazione tra attività imprenditoriali e commerciali ed amministrazione per migliorare la sicurezza in città. I recenti fatti di cronaca, pur se riconducibili alla microcriminalità, hanno messo in allarme la città che chiede massima attenzione al problema.

"In tale ottica il sindaco Conte ha annunciato l’intenzione di un ampliamento dell’orario di servizio dei vigili urbani. Un progetto al quale sta lavorando intensamente l’assessore Corsetto previa verifica sindacale - hanno fatto sapere dal municipio ebolitano -. Dai commercianti è venuta la proposta di una collaborazione con l’istituzione per incentivare l’installazione di telecamere di videosorveglianza presso i singoli esercizi. Una proposta che sindaco e assessori hanno ben accolto e per la quale si studierà la formula migliore per incentivare i commercianti ad adottare tale soluzione. Nel frattempo l’amministrazione ha illustrato il progetto, per il quale si attendono i finanziamenti, per l’installazione di telecamere pubbliche nei punti nevralgici della città".