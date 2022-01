Sanificazione di tutte le scuole di Campagna Ecco il calendario di interventi

"L’Amministrazione comunale, accogliendo la richiesta di numerosi genitori, preoccupati della diffusione del virus anche a

livello scolastico, ha stabilito la sanificazione di tutti i plessi scolastici, di ogni ordine e grado, presenti sul nostro territorio", scrivono dal comune di Campagna.

Le scuole dell’ IC Palatucci (ordinariamente chiuse di sabato) saranno sanificate venerdì pomeriggio. Le scuole dell’IC Campagna Capoluogo e dell’IIS T.Confalonieri saranno sanificate a partire dalle ore 14.00 di sabato.

"Si rappresenta che l’Amministrazione Comunale è in attesa delle Autorità sanitarie preposte per l’ eventuale disponibilità di screening di massa delle popolazioni scolastica, compreso docenti e personale ATA. Tale screening è stato chiesto con note del 5/01/2022, del 13/01/2022 e del 20/01/2022. Si porta a conoscenza dei cittadini che, fino al 28 febbraio, gli alunni e i docenti delle scuole secondarie in regime di autosorveglianza (ovvero entrati in contatto con positivi) potranno effettuare gratuitamente i tamponi di controllo, sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate. Ciò è previsto dalla Circolare n.11 emanata dal Ministero dell’Istruzione l’8 gennaio scorso. I test potranno essere effettuati previa prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra", fanno sapere dal comune.