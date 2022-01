Veleno per le strade del centro cittadino, la denuncia arriva da Agropoli Diverse le segnalazioni sul gruppo social "Amici 4 Zampe Agropoli"

Veleno per uccidere cani e gatti in diverse strade del centro cittadino. La denuncia arriva da Agropoli. Diverse le segnalazioni sui social e in modo particolare sul gruppo tematico "Amici 4 Zampe Agropoli", da sempre molto sensibili su tali tematiche.

In modo particolare, ignoti avrebbero gettato del veleno in una traversa di via Matilde Serao. A testimoniarlo anche delle foto postate sempre sui social per mettere in guardia residenti e non.

L'episodio è stato denunciato alla Polizia locale affinché si possa fare chiarezza su quanto sta accadendo. Anche nei giorni scorsi erano state fatte segnalazioni analoghe. Un fenomeno, dunque, che si ripete e che rappresenta una minaccia per randagi e non.