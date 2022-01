Scafati, inquilini morosi incolpevoli: avviso per la concessione di contributi Una misura di solidarietà finanziata dalla Regione per contrastare le difficoltà di tante famiglie

E' disponibile da questa mattina all'albo pretorio e sul sito web dell'Ente l’avviso pubblico per la concessione di contributi in favore degli inquilini morosi incolpevoli, titolari di contratti di locazione. L’intenzione dell’Amministrazione comunale è consentire l’erogazione del contributo messo a disposizione della Regione Campania agli inquilini morosi che si trovino nelle condizioni di non poter provvedere al pagamento del canone di locazione per la perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

“Il bando – ha spiegato il Sindaco Cristoforo Salvati - è stato pubblicato con la modalità di bando aperto, nel rispetto della normativa vigente, con l’obiettivo di acquisire e valutare le domande dei soggetti richiedenti in possesso dei requisiti e consentire allo stesso tempo l’accesso al contributo agli aventi diritto in qualsiasi periodo nel quale è attiva la gestione del fondo, fino ad esaurimento delle risorse regionali. Un modo per venire incontro a tutti i cittadini che stanno vivendo un momento di difficoltà e che si trovano nelle condizioni di non poter provvedere al pagamento del canone di locazione per la perdita o la riduzione della

capacità reddituale”.

“È - ha aggiunto l’Assessore alle Politiche sociali, Raffaele Sicignano - un’importante misura di solidarietà finanziata dalla Regione Campania per contrastare le difficoltà di tante famiglie che si sono trovate in un forte disagio economico e nell’impossibilità di sanare la propria morosità locativa. Una morosità incolpevole, dovuta a tante cause, quale può essere un problema di salute grave sopravvenuto o una consistente riduzione di reddito del nucleo familiare. Questa misura adottata già negli anni precedenti è

stata ulteriormente finanziata quest’anno con maggiori fondi, anche a seguito degli effetti pandemici”.