Allarme truffe a Giffoni Valle Piana: anziani nel mirino dei malviventi Durante le telefonate, venivano richieste con l’inganno cospicue somme in denaro per conto di figli

Allarme truffe a Giffoni Valle Piana: anziani nel mirino dei malviventi. Questa mattina sono pervenute al corpo di Polizia Locale alcune segnalazioni di tentate truffe telefoniche ai cittadini più anziani. Durante le telefonate, venivano richieste con l’inganno cospicue somme in denaro per conto di figli o nipoti.

Il Sindaco Antonio Giuliano e il Comandante della Polizia Locale Rosario Muro invitano i cittadini, in particolar modo i più anziani, a prestare massima attenzione per scongiurare possibili truffe. "Alla cittadinanza si chiede la massima collaborazione, informando del pericolo parenti e/o vicini più anziani, oltre che di suggerire di non aprire la porta né di versare somme in denaro agli sconosciuti, segnalando, nell'eventualità, tutto alle autorità competenti", l'appello dell'amministrazione.