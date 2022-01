Lotta ai tumori: San Marzano sul Sarno in prima linea con l'equipe di Oncologia Avviata una campagna di screening per il tumore alla vescica

Giuseppe Di Lorenzo, responsabile del reparto di Oncologia dell'ospedale di Pagani, ha voluto un importante incontro con i medici di medicina generale, coinvolgendo la parte politica di San Marzano sul Sarno tramite l’assessore Francesca Barretta, delegata alle politiche sanitarie, al fine di incentivare e sensibilizzare il territorio marzanese alla raccolta di questionari da sottoporre ai cittadini nella fascia d’età 40-75 anni, sia maschi che donne.



Questionari che serviranno alla raccolta di dati utili alla campagna di screening per il tumore alla vescica, una campagna che intende essere utile per la prevenzione della forma tumorale in questione. Si tratta di un questionario che contiene poche e semplici domande circa il consumo di alcol, fumo, stile di vita ed alimentare nonché la distanza dal fiume Sarno, semplici domande che potranno fotografare una mappatura di casi che avranno bisogno di un'attenzione in tema di prevenzione nella lotta al tumore. Anche la scuola, attraverso la sensibilità della dirigente scolastica Emma Tortora, si è resa disponibile a collaborare nella diffusione dei questionari oggetto dello screening, insieme anche alla protezione civile Vi.Vas.



Soddisfazione per il proficuo incontro è stata espressa da parte del sindaco Carmela Zuottolo. «Siamo vicini agli operatori sanitari dell’equipe del dottore Di Lorenzo e sosterremo nel nostro territorio questa campagna».