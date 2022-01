Capaccio, al via i lavori di illuminazione dello stadio "Tenente Vaudano" Si tratta di un intervento di potenziamento e ammodernamento dell'impianto sportivo

Sono cominciati, stamattina, a Capaccio capoluogo i lavori di potenziamento e ammodernamento dell’impianto di illuminazione del campo sportivo "Tenente Vaudano". L'intervento consentirà di efficientare l'impianto di illuminazione dello stadio, tra l'altro di recente riqualificato.

"Si tratta di un ulteriore miglioramento all’impianto sportivo conseguente a un impegno assunto e mantenuto con la comunità di Capaccio Paestum" commenta il primo cittadino, Franco Alfieri, che stamattina ha inaugurato il cantiere.

L'impianto sportivo è stato di recente inaugurato, dopo essere stato oggetto di un importante intervento di restyling attraverso il rifacimento del manto di gara in erba sintetica, in grado di consentire anche la disputa dei campionati di livello interregionale Serie D. Ma tanti altri sono stati gli interventi portati a termine: l’ampliamento della tribuna per tifosi ospiti e della tribuna per tifosi locali per un totale di circa 1.000 posti, con relativa realizzazione di nuove pensiline; l’ampliamento dell’ingresso lato via Chiusa Di Leone per consentire l’ingresso ai mezzi di trasporto dei giocatori ospiti; la realizzazione del parcheggio per i tifosi ospiti; la realizzazione di reti di recinzione parapalloni; la biglietteria e i servizi igienici per portatori di handicap. Naturalmente, sono stati effettuati anche lavori strutturali come l’ampliamento o la nuova realizzazione di muri di contenimento nonché della rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche.