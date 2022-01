San Marzano sul Sarno, l'Avis fa squadra con il Comune: donato un defibrillatore Sarà installato in piazza Umberto: venerdì scorso si è svolto un corso di formazione

Con delibera di giunta numero 113 del 15 dicembre scorso, il Comune di San Marzano sul Sarno accettava la donazione di un defibrillatore da parte del presidente dell’Avis San Marzano, Nicola Palma. Venerdì scorso si è svolto un corso di formazione tenuto dal dottore Giovanni Celentano.



Al corso hanno preso parte i rappresentanti della Protezione civile Vi.Vas, nonché i vigili urbani del comando di polizia municipale. Ai vertici marzanesi dell'Avis è arrivato il plauso dell’amministrazione comunale della sindaca Carmela Zuottolo per la lodevole iniziativa, con il defibrillatore che ora verrà installato in piazza Umberto.



Soddisfatta l’assessore alle Politiche sanitarie, Francesca Barretta, che ha attivato e seguito le procedure per l’attuazione della proposta a firma del presidente Palma. "Speriamo che questo possa essere l’inizio di un periodo di formazione dei cittadini alla cultura delle pratiche del defibrillatore al fine di poter installare altri defibrillatori nelle strade della nostra comunità", ha detto l'assessore Barretta.



Contenta anche la sindaca Carmela Zuottolo: "Si tratta di un regalo che abbiamo accolto con immenso piacere, frutto della grande sensibilità che l'Avis, da sempre, dimostra per il bene della nostra città", ha affermato.