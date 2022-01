Nuovo servizio di raccolta di abiti usati a Pellezzano Verranno installati a breve appositi contenitori fissi in diverse zone del territorio

Con l'inizio del nuovo anno si arricchiscono i servizi di raccolta differenziata sul territorio del Comune di Pellezzano. Oltre alla raccolta degli oli esausti, che prevede anche un premialità con la concessione in omaggio di 1 litro di olio extravergine di oliva per ogni 5 litri di oli esausti vegetali conferiti presso il centro di raccolta, la novità è rappresentata dalla raccolta di abiti usati.

"Il servizio - spiega il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra - partirà a breve mediante l'installazione di appositi contenitori fissi in diverse zone del territorio dove i cittadini potranno recarsi per lasciare gli abiti usati. Oltre a questo tipo di raccolta, è stata offerta anche un’altra possibilità ai cittadini con una novità che riguarda la realizzazione di un servizio itinerante, frazione per frazione. Tale servizio vedrà la ditta incaricata al ritiro degli abiti usati che, mediante un apposito mezzo, si sposterà frazione per frazione per effettuare il ritiro: i residenti di una determinata frazione, quindi, non dovranno far altro che recarsi nel punto in cui sosterà il mezzo e consegnare agli addetti la busta con gli abiti usati. In merito a questo servizio itinerante, la cittadinanza verrà opportunamente informata tramite volantino o comunicazione pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente riguardo il giorno e il punto preciso in cui verrà effettuato il ritiro”.

Il vicesindaco, Michele Murino, delegato dal sindaco alla gestione del servizio di raccolta differenziata, ha fatto sapere che i contenitori saranno installati nelle varie zone del territorio in punti appositamente controllati da sistemi di videosorveglianza al fine di evitare l'abbandono indiscriminato di abiti.

Per qualsiasi informazione il Centro di Raccolta Comunale di via delle Fratte Lago è aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 7.00 alle ore 12.00 per conferimenti diretti. Per ulteriori info è possibile contattare la "Pellezzano Servizi" al numero: 089.566844