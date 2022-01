Giovanni Vietri è il nuovo presidente della Croce Rossa di Sarno Guiderà i 170 volontari del comitato che unisce anche le unità di Scafati e San Valentino Torio

Volontario della Croce Rossa da poco meno di un anno, Giovanni Vietri è stato eletto presidente del Comitato CRI di Sarno che unisce anche le Unità territoriali di Scafati e San Valentino Torio. Insieme a lui, il nuovo direttivo composto da Giovanna Cascella, Marianna Saggese, Luigi Parlato e Francesca Pia Matrone (consigliere giovane), saranno impegnati nella organizzazione operativa delle attività socio sanitarie a supporto della comunità: proteggere la salute, cooperare nell’ambito delle necessità di protezione civile, assicurare assistenza sociale a quanti subiscono gli effetti negativi delle diseguaglianze.

"Attenzione particolare e corale sarà riservata ai giovani, vero fulcro del Comitato e di ogni organizzazione sociale che - come affermato dal presidente Vietri - rappresentano la vera ricchezza grazie alla quale il Comitato non invecchierà mai e sarà sempre capace di rinnovarsi, restare aderente alla evoluzione della società ed essere efficace nella sua azione", come si legge in una nota dell'associazione. Gli oltre 170 volontari presenti nelle tre sedi sono la forza su cui la comunità e giovani possono sempre contare per un aiuto concreto e incondizionato. Il direttivo, che annovera volontari di grande esperienza, che conoscono il territorio e sono riconosciuti dalla comunità, è stato composto nel rispetto della parità di genere, delle diverse realtà geografiche e delle complementari esperienze di ognuno. Ma soprattutto dalla condivisione degli stessi valori, elemento di fondamentale importanza per una associazione del Terzo Settore e ancora di più per la Croce Rossa Italiana", come ha sottolineato il neo-eletto presidente.

Giovanni Vietri, imprenditore con ampia esperienza industriale, economica e finanziaria, da oltre 15 anni è impegnato in ambito sociale sia direttamente che attraverso l’attività di organizzazioni del terzo settore. E’ stato Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana nonché fondatore e primo Presidente della Fondazione della Comunità Salernitana, la prima Fondazione di Comunità del meridione, su impulso del Presidente della Fondazione Cariplo Giuseppe Guzzetti e sostegno della Fondazione Con il Sud.

"Nel periodo del primo look down, nel 2020, seguivo gli impegni continui che la Croce Rossa, insieme alla Protezione Civile, a tanti medici, infermieri e volontari, portava avanti in uno dei momenti più difficili che abbiamo vissuto. Ho così manifestato la mia disponibilità e chiesto di diventare volontario sul portale della Croce Rossa. Sono poi stato contattato per la partecipazione al corso base che si teneva a Sarno e così, dopo l’abilitazione, sono entrato a far parte del Comitato di Sarno. Non ho mai pensato di spostarmi perché ho conosciuto un gruppo di amici motivati, attenti ma anche desiderosi di confrontarsi e di fare sempre di più. Con il voto di domenica si è chiusa la fase transitoria di commissariamento e iniziato un nuovo percorso che vedrà tutti i volontari impegnati con una rinnovata volontà", ha affermato il presidente.

"Ho subito chiamato Giovanni Vietri e gli ho fatto le mie congratulazioni per la sua elezione a presidente della Croce Rossa di Sarno e in bocca al lupo per questo suo nuovo impegno", l’affettuoso augurio di Stefano Tangredi, presidente della Croce Rossa Regione Campania. "Sono contento soprattutto perché ho conosciuto una persona di grande esperienza filantropica, associativa e, soprattutto, umana. E’ un nuovo volontario della CRI, quindi ha grande entusiasmo per portare avanti i suoi progetti insieme al suo direttivo che raccoglie volontari bravi, capaci e di grande sensibilità personale. Sono certo che Giovanni, con la sua esperienza, e l’intero Comitato di Sarno sapranno esprimere al meglio le attività, i valori e gli obiettivi della Croce Rossa Italiana e per questo gli ho assicurato tutto il mio personale supporto e dell’intero Comitato Regionale Campano della Cri. Per la Comunità sarnese poter contare su di un Comitato efficiente, professionale e sempre disponibile nei confronti delle sue esigenze sarà motivo di vanto", ha concluso il presidente Tangredi.