Capaccio Paestum, uno sportello informativo per le agevolazioni edilizie Il Comune ha messo a disposizione un apposito ufficio per fornire supporto ai cittadini

Uno sportello informativo per dare dare supporto ai cittadini che vogliono usufruire delle varie agevolazioni edilizie in essere, tra ecobonus, sismabonus e facciate.

"Per dare una mano ai cittadini a orientarsi tra le diverse agevolazioni fiscali previste per l’edilizia, con la giunta abbiamo deciso di istituire a Capaccio Paestum un apposito sportello informativo. In questo modo sarà più semplice orientarsi tra bonus facciate, riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, sismabonus" spiega la decisione il sindaco della Città dei Templi, Franco Alfieri.

"Ci è sembrato doveroso accompagnare famiglie e imprese in queste forme di agevolazioni e incentivi messi a disposizione dal Governo - conclude l'amministratore cilentano - I vantaggi sono molteplici: lavoro, sicurezza pubblica e privata, decoro e migliore qualità della vita, oltre che un risparmio energetico fondamentale per il caro bollette".