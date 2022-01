Scafati, via alla procedura di alienazione delle farmacie comunali La procedura di alienazione avverrà mediante singoli avvisi di asta pubblica

Con delibera n.11 del 25.01.2022 la Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo per l’avvio della procedura di alienazione delle cinque farmacie comunali, già gestite dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale.

L’Esecutivo guidato dal Sindaco Cristoforo Salvati ha preso atto della determinazione dirigenziale con la quale è stata acquisita la valutazione della perizia di stima giurata delle cinque farmacie comunali, redatta in data 14 maggio 2020 dal prof. Donato Madaro, demandando al responsabile del settore III “Finanze e Personale” l’adozione degli adempimenti di competenza per l’attivazione della procedura mediante asta pubblica, così come previsto dal Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modifiche ed integrazioni. I valori a base d’asta sono quelli quantificati dalla suddetta perizia per l’importo complessivo di euro 9.408.854,28, riferito alle cinque farmacie comunali.

“Come avevamo garantito - ha dichiarato il Sindaco Cristoforo Salvati – diamo il via alla procedura per la vendita delle farmacie comunali. In virtù dell’atto di indirizzo approvato dalla Giunta, gli uffici comunali competenti procederanno entro il prossimo 28 febbraio alla stesura e alla pubblicazione dell’avviso per la cessione delle stesse, tenendo conto della perizia di stima giurata redatta dal professor Donato Madaro. La procedura di alienazione avverrà mediante singoli avvisi di asta pubblica con l’emanazione di un primo bando che interesserà la farmacia dal valore economico maggiore, per poi proseguire in ordine decrescente, al fine di superare le condizioni di squilibrio e raggiungere gli obiettivi di risanamento previsti nel piano finanziario pluriennale omologato dalla Corte dei conti. Procederemo celermente, e nella massima trasparenza, consapevoli del fatto che la vendita delle farmacie comunali

rappresenta il principale obiettivo da perseguire per garantire il risanamento dell’Ente”.