Montecorvino Rovella: in dirittura d'arrivo i lavori della scuola "Gentile" Finanziati dal Decreto Sud per un totale di 46mila euro

Sono in dirittura d'arrivo i lavori di manutenzione straordinaria per il recupero delle facciate esterne all'edificio della scuola "Gentile" a San Martino, avviati su input dell'assessore all'Edilizia Scolastica Stefania Quaranta e finanziati dal Decreto Sud (fondo destinato a investimenti in infrastrutture sociali anno 2021) per un totale di 46mila euro.

Il ripristino delle facciate esterne rappresenta il completamento del progetto cominciato coi lavori di messa in sicurezza effettuati all'interno dell'istituto «Gentile» con fondi di bilancio ed a seguito delle verifiche sui solai compiute con il contributo del MIUR.

«Con l'intervento in questione - spiegano il sindaco, Martino D'Onofrio, e l'assessore all'Edilizia Scolastica, Stefania Quaranta - consegniamo agli alunni una scuola in linea con gli standard qualitativi in termini di sicurezza. L'impegno nell'intercettare i fondi è stato ancora una volta premiato. Ma non finisce qui: nelle prossime settimane ci saranno novità importanti per quel che concerne i progetti legati al Pnrr».