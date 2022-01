Il Gran Carnevale Maiorese eletto nel consiglio dei Carnevali Storici d’Italia Maiori è il comune più piccolo e figura accanto a città come Viareggio

Arriva un grande riconoscimento per il piccolo borgo costiero di Maiori. Il Gran Carnevale Maiorese viene eletto nel consiglio dei Carnevali Storici d’Italia: Maiori è il comune più piccolo e figura accanto a città come Viareggio.

"Questa elezione premia tutto il lavoro realizzato nel corso del tempo attorno alla manifestazione e sprona a continuare a credere nella storia e nella bellezza della tradizione carnevalesca maiorese - ha commentato soddisfatto il sindaco Antonio Capone - È un segnale positivo che porta luce e speranza in questo complicato momento e ci riempie di energia per procedere nella programmazione già avviata". Il primo cittadino ha voluto poi ringraziare Alfonso Pastore: "Un professionista che con la sua dedizione, costanza, pazienza e caparbietà ha portato il nome di Maiori e il progetto del Gran Carnevale Maiorese in uno scenario davvero di prestigio", le parole della fascia tricolore.