Dolore a Sant'Egidio per l'improvvisa morte del giovane Gioacchino Saturno "Ci ha lasciato un ragazzo esemplare, un lavoratore onesto e infaticabile, una persona perbene"

La comunità di Sant'Egidio del Monte Albino si stringe nel dolore per l'improvvisa e prematura morte del giovane Gioacchino Saturno. La scomparsa del ragazzo, molto conosciuto e ben voluto da tutti, ha scosso l'intera cittadinanza. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando, Anche il primo cuttadino Antonio La Mura ha voluto affidare via social il suo dolore:

"La notizia tragica della morte prematura di Gioacchino Saturno mi ha sconvolto come uomo, come padre, come Sindaco. Così come ha sconvolto l'intera comunità di Sant'Egidio del Monte Albino, che questa mattina si è svegliata in un clima di tristezza e di incredulità per la scomparsa di questo giovane figlio della nostra terra.

Ci ha lasciato un ragazzo esemplare, un lavoratore onesto e infaticabile, una persona perbene. Virtù e valori ai quali era stato educato dalla sua famiglia e che avevano sempre ispirato la sua giovane vita.

Voglio abbracciare, con tutto l'affetto di cui sono capace, la famiglia di Gioacchino, la mamma Olimpia e il fratello Francesco, che conosco personalmente e che ho sempre profondamente stimato. Un abbraccio che estendo a tutte le persone a lui vicine. È l'abbraccio di tutta la comunità di Sant'Egidio, che, con me, si stringe al dolore dei suoi cari.

Addio Gioacchino, che la terra ti sia lieve".

A stringersi attorno alla famiglia anche l'ex primo cittadino di Sant'Egidio ed attuale consigliere regionale, Nuncio Carpentieri: "Sento con forza dentro di me l'esigenza di esprimere pubblicamente - a nome mio personale, di mia moglie Maria e di tutta la mia famiglia - il mio immenso dolore e il mio più profondo cordoglio per la morte prematura di Gioacchino Saturno, giovane figlio di Sant'Egidio.

Una morte che segue di pochi mesi quella di suo padre Giovanni e che lascia sgomenti. Un dolore che non si può esprimere con le parole e che genera sofferenza e incredulità.

Per quanto possa contare in questo momento, spero che la famiglia di Gioacchino senta il calore del mio abbraccio. E, con il mio, quello di tutta la comunità di Sant'Egidio, sgomenta di fronte a questa tragedia. Penso anzitutto alla sua mamma Olimpia e a suo fratello Francesco, ma, con loro, ai tanti che lo hanno amato e gli hanno voluto bene, tra cui la cara Olimpia Vitale, cugina di Gioacchino e moglie del vicesindaco di Sant'Egidio Francesco De Angelis. Ciao Gioacchino, riposa in pace."