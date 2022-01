Attacchi sui social per la preside del Giovanni Paolo II di San Marzano La vicinanza del sindaco Zuottolo

"Alla preside Emma Tortora va la mia solidarietà e quella di tutta l’amministrazione comunale. La formazione e la vicinanza agli alunni è stata sempre la prerogativa della scuola da lei retta, cercando di creare ambienti educativi accoglienti e inclusivi. La dirigente Emma Tortora ha messo in campo tutti gli strumenti utili a potenziare la linea internet per fronteggiare questo momento delicato. Molte insegnanti hanno cercato anche con i loro dispositivi personali di creare un contatto con gli alunni in quarantena.

Però dire che si è leso il diritto allo studio sembra paradossale. I problemi, se ci sono, si risolvono con il dialogo, con il confronto e nelle sedi opportune,non con polemiche sui social".

Così Carmela Zuottolo, sindaca di San Marzano sul Sarno, si schiera al fianco della professore Emma Tortora, dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Giovanni Paolo II-Anna Frank di San Marzano sul Sarno, vittima di attacchi strumentali sui social.