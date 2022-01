Tamponi antigenici gratis per gli alunni delle scuole primarie di San Marzano Comune in prima linea con i privati e le aziende farmaceutiche

Un importante incontro, trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook "Carmela Zuottolo Sindaco", si è svolto mercoledì scorso (26 gennaio) nell'aula consiliare del Comune. L'appuntamento, dal titolo "Infezione da Sars-Cov-2 in età pediatrica: gestione dei casi positivi e ruolo chiave delle vaccinazioni", ha offerto le interessanti relazioni dei medici pediatri intervenuti, che hanno fornito momenti di chiarezza e rassicurazioni ai genitori.



Illuminante è statp l’intervento del dottore Salvatore Guercio Nuzio, dirigente medico presso il reparto di Pediatria dell'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, che nello specifico ha trattato il tema dell'approccio clinico e terapeutico al Covid-19 in età pediatrica, nonché della dottoressa Nicolina Di Cosmo, pediatra di libera scelta, intervenuta sulla vaccinazione anti-Covid in età pediatrica.



L’intervento del medico dell’Asl, Domenico Lombardi, ha evidenziato le problematiche connesse alla gestione dei tamponi in generale ed in particolare di quelli da espletare sulla popolazione scolastica, in un momento di elevati numeri di contagi.



Concrete anche le parole della preside dell'istituto comprensivo Giovanni Paolo II-Anna Frank di San Marzano sul Sarno, Emma Tortora, che ha evidenziato l’enorme sforzo di tutto il personale scolastico nella gestione dei casi di positività.



L’iniziativa, curata dall’assessore alle Politiche scolastiche e Sanitarie, Francesca Barretta, ha avuto lo scopo di far incontrare le diverse istituzioni, quali attori principali nella gestione della pandemia, rasserenando i genitori sull’importanza della tutela della salute dei propri figli attraverso le vaccinazioni.



In merito alla proposta annunciata in diretta streaming il 26 gennaio, emersa dal confronto con le istituzioni coinvolte a cura della sindaca Carmela Zuottolo, di stare vicino alle famiglie con un’iniziativa benefica concreta, assicurando loro il sostegno di sponsor per evitare spese alle stesse già attanagliate dalla crisi. In tal senso, si ringraziano i privati e le aziende farmaceutiche coinvolte dal dottore Guercio Nuzio che hanno manifestato sin da subito la propria disponibilità all'acquisto di tamponi antigenici per le scuole primarie di San Marzano sul Sarno allo scopo di contribuire all’interesse della comunità e al benessere del paese.



"Abbiamo giocato d'anticipo sul Governo pensando a rendere gratuiti i tamponi antigenici per gli alunni della Primaria. Sabato l'esecutivo, attraverso una direttiva della presidenza del Consiglio dei ministri, è corso ai ripari permettendo di avere tamponi antigenici gratis per il rientro a scuola, non solo per le secondarie e le superiori, ma anche per le elementari. Ciò significa che c'eravamo mossi nella giusta direzione ed eravamo stati lungimiranti”, ha detto la sindaca Zuottolo.



Per manifestare ulteriore vicinanza alla popolazione, infine, è attivo da qualche giorno, grazie alla sinergia fra i pediatri presenti sul territorio e l'assessorato alle Politiche sanitarie e scolastiche del Comune marzanese, l'indirizzo email "pediatricovid19@gmail.com" con l'obiettivo di creare un supporto pratico e veloce per i genitori che necessitano di chiarimenti o informazioni in merito alle vaccinazioni anti COVID19 in età pediatrica o alla gestione di eventuali casi di positività presenti in famiglia