Capaccio capoluogo, lavori di messa in sicurezza del costone roccioso Gli interventi interessano la zona della Madonna del Granato

Al via i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso della Madonna del Granato, a Capaccio capoluogo. E' stato il primo cittadino, Franco Alfieri, ad avviare, stamattina, il cantiere.

Si tratta di un progetto di riqualificazione ambientale e messa in sicurezza del costone roccioso Versante Ovest, il primo che riguarda la zona della Madonna del Granato. L'importo dei lavori è di 750mila euro, finanziati dal PSR Campania.

"E' un lavoro atteso da oltre trent’anni, necessario per evitare la caduta di massi sulla strada sottostante e rendere così più sicura la Sp 190" spiega Alfieri.

"Voglio ricordare un aneddoto: la Sp 190 era una strada provinciale che fu chiusa in occasione del terremoto del 1980. Io la riaprii all’inizio degli anni 2000 in veste di assessore provinciale ai Lavori pubblici. Oggi, dopo più di vent’anni, mi trovo qui come sindaco di Capaccio Paestum per metterla finalmente in sicurezza" conclude il primo cittadino.