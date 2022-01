Scafati, decreto "Mangiaplastica": 30mila euro per acquistare eco-compattatori Il comune è rientrato tra i beneficiari delle risorse messe a disposizione

E’ stata pubblicata sul sito del ministero della Transizione ecologica la graduatoria (approvata con decreto del 27 gennaio scorso) dei progetti ammessi al finanziamento del “Programma Mangiaplastica”, con il quale si intende favorire la raccolta da parte dei Comuni delle bottiglie in PET attraverso l’erogazione di un contributo per l’acquisto di eco-compattatori. Anche il Comune di Scafati è rientrato tra i beneficiari delle risorse messe a disposizione. L’istanza di adesione al bando di cui al Decreto MITE n. 360 del 02/09/2021 (cosiddetto decreto “Mangiaplastica”) presentata dall’Ente è stata, infatti, ritenuta finanziabile per 29.999,80 euro.

“Entra nel vivo l’attuazione del decreto“Mangiaplastica”– ha commentato il Sindaco Cristoforo Salvati – Il finanziamento che è stato assegnato al nostro Ente ci consentirà di acquistare eco-compattatori per contenere la produzione di rifiuti in plastica, favorirne la raccolta selettiva e migliorarne il riciclo. Tali macchinari sono, infatti, specifici per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in Pet, essendo realizzati in polietilene tereftalato, materiale con il quale vengono realizzate la maggior parte delle bottiglie presenti in commercio, in grado quindi di riconoscere in modo selettivo quella particolare tipologia di bottiglia e ridurne il volume per favorirne il riciclo”.

“E’ un’importante opportunità – ha aggiunto l’Assessore all’Ambiente, Daniela Ugliano – E’ il segno di un impegno programmatico costante, finalizzato a cogliere le opportunità connesse al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’attuazione del progetto che ci è stato finanziato faciliterà sicuramente la raccolta differenziata sul nostro territorio. Noi ce la stiamo mettendo tutta per mantenere la nostra città più pulita e ringrazio, per questo, il Sindaco Cristoforo Salvati, l’Amministrazione comunale ed il responsabile del settore VIII, ing. Nicola Fienga, che ha predisposto il progetto ammesso a finanziamento. Facciamo appello ai nostri concittadini affinché ci aiutino, contribuendo a mantenere pulite le nostre strade e rispettando le regole del buon senso e del vivere civile, oltre che del decoro urbano”.