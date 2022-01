Pertosa: giornata di screening gratuito per la diagnosi del tumore della tiroide L'iniziativa si terrà sabato 5 febbraio, dalle ore 9.30 alle ore 18.30, presso il municipio

Una giornata di screening gratuito per la diagnosi precoce del tumore della tiroide. E' l'iniziativa organizzata nel comune di Pertosa, aperta a tutti i cittadini, in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro "World Cancer Day ", sostenuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che ricorre il prossimo 4 febbraio. Un momento per sensibilizzare sempre di più sull'importanza della prevenzione dei tumori.

La prevenzione del tumore alla tiroide si effettua eseguendo periodicamente un'ecografia del collo, un'indagine non invasiva né dolorosa ma efficace per combattere la malattia.

"Vogliamo contribuire - spiegano dall'Ente - a offrire un'opportunità più agevole di accesso agli screening oncologici: i dati scientifici, del resto, dimostrano come sia fondamentale sottoporsi a visite periodiche di screening in quanto una diagnosi precoce salva la vita, avendo risultati maggiori in termini di efficacia della cura della malattia stessa".

La giornata di screening della tiroide si terrà Sabato 5 febbraio 2022, dalle ore 9.30 alle ore 18.30, presso i locali siti al piano terra del Municipio. Per aderire all'iniziativa è necessario prenotarsi, recandosi presso l'ufficio Anagrafe o telefonando al numero 0975 397028, dal lunedì al giovedì - dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure dare la propria adesione compilando il modulo seguente https://forms.gle/j5tkaf8AAz377E5K7

Occorre lasciare i propri dati anagrafici e il numero di cellulare. Nei due giorni antecedenti la giornata di screening, il Comune contatterà i prenotati fornendo l'orario della visita, garantendo così un accesso programmato e in sicurezza.

"Vi informiamo, infine, che ci saranno anche altre giornate dedicate agli screening, che saranno comunicate in seguito.

Speriamo che accogliate con piacere questa iniziativa, a cui teniamo molto come Amministrazione Comunale per la tutela della salute di tutti", concludono dall'amministrazione.