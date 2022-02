Castellabate, arrivano i compattatori mangiaplastica Il Comune ha partecipato al bando promosso dal ministero della Transazione Ecologica

Castellabate ancora più plastic free. L'Ente, guidato dal primo cittadino Marco Rizzo, ha partecipato al progetto promosso dal ministero della Transizione Ecologica per ricevere contributi per l’acquisto di nuovi eco compattatori per la raccolta e il riciclo della plastica. A breve saranno installati sul territorio comunale, aggiungendosi a quelli già presenti a S.Maria (Piazza Matarazzo), a S.Marco ( Piazza Passaro) e a Castellabate ( Piazza 16 giugno 1138).

“Ai cittadini verranno riconosciuti buoni sconto o detrazioni tributarie comunali per ogni 100 bottiglie raccolte” spiega l’assessore all’Ambiente, Nicoletta Guariglia. Questo strumento, infatti, semplificherà notevolmente la raccolta delle bottiglie in plastica rendendo ancora più efficiente il servizio di raccolta dei rifiuti, in un Comune che anche negli anni addietro si è sempre distinto per l'attenzione verso l'ambiente.