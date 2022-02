Contributi canoni di locazione connessi all’emergenza Covid: la graduatoria E' stata pubblicata sull'albo pretorio e sul sito web del comune di Scafati

E’ stata pubblicata all’albo pretorio e sul sito web del comune di Scafati la graduatoria definitiva dei richiedenti ammessi ai contributi a sostegno del pagamento dei canoni di locazione connessi all'emergenza Covid (DL 73/2021 art. n.53). Agli aventi diritto inseriti nell’elenco, al fine di garantire la tutela della privacy, sono associate le iniziali relative al cognome e al nome nonché il numero di protocollo dell'istanza presentata.

Il Comune di Scafati aveva pubblicato l'avviso l’8 novembre 2021 e, con determina dirigenziale n.153 del 20 dicembre 2021, era stata pubblicata la graduatoria provvisoria degli ammessi con l’indicazione del termine per richiedere il riesame della stessa.

“A seguito dei ricorsi e/o delle opposizioni pervenute – ha commentato il Sindaco Cristoforo Salvati – e sulla scorta delle verifiche istruttorie effettuate, gli uffici competenti hanno definito la graduatoria ammettendo 200 domande di concessione del beneficio. Altre 189 domande risultano escluse, come da motivazioni espresse nelle annotazioni agli atti dell'ufficio. Procediamo spediti nell’erogazione dei contributi previsti dalla legge alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate. Proseguiremo in questa direzione, mettendo in campo ogni azione necessaria per intercettare fondi da destinare ai cittadini che hanno maggior bisogno del sostegno delle istituzioni”.

“Un doveroso ringraziamento – ha aggiunto l’Assessore alle Politiche sociali, Raffaele Sicignano – va alla dirigente Carmela Pauciulo e a tutti i dipendenti dell’ufficio casa per il celere lavoro svolto nell’esaminare le circa 400 pratiche pervenute. È stato un lavoro immane considerando la grave carenza di personale e i tanti adempimenti dell’ufficio. Il contributo per i canoni di locazione sarà erogato il prima possibile, non appena avremo consegnato i buoni spesa. La distribuzione è, in ogni caso, prevista per la prossima settimana”.