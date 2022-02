Pollica, continuano i lavori di messa in sicurezza lungo la SP 48 Gli interventi consentiranno di ripristinare la viabilità

A Pollica continuano i lavori di messa in sicurezza lungo la strada provinciale 48. La Provincia di Salerno sta proseguendo i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza lungo la strada che ricade nel comune di Pollica, per un importo complessivo di 680.000 euro.

“L’intervento - dichiara il presidente Michele Strianese - consiste nella realizzazione di tre paratie per la ricostruzione della carreggiata stradale franata. Superate le iniziali problematiche legate all’emergenza Covid19, i lavori procedono oggi regolarmente come da cronoprogramma"

"La tratta in oggetto è stata chiusa al transito con Ordinanza numero 1519 del 10/12/2021, mentre la viabilità alternativa a servizio dei residenti è regolamentata da due impianti semaforici. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità" conclude il presidente provinciale.