Cammarano: "Pnrr, rivedere criteri di scelta dei borghi della Campania" Il consigliere regionale interviene dopo l'esclusione di Roscigno Vecchia dal riparto

Nota alla Regione da parte del presidente della Commissione Aree Interne, Michele Cammarano, sull'esclusione di diversi borghi dell'entroterra dal bando per l’assegnazione del fondo di 20 milioni previsto con il Pnrr.

“Vanno assolutamente rivisti i parametri di scelta dei borghi campani ammessi a partecipare al bando per l’assegnazione del fondo di 20 milioni previsto con il Pnrr. Dal finanziamento, infatti, sono risultati esclusi siti di prestigio storico e architettonico come Roscigno Vecchia, che ha ottenuto importanti riconoscimenti internazionali. Tra i requisiti, inoltre, pare non si sia tenuto conto di fenomeni relativi allo spopolamento e all’abbandono di territori che, per il loro potenziale, dovrebbero essere oggetto di progetti di rilancio”. Così il presidente della Commissione regionale Aree Interne Michele Cammarano, che ha inviato una nota alla giunta regionale nella quale chiede di capire se “come previsto dalle linee di indirizzo del Ministero della Cultura, fra i parametri utilizzati dalla Regione Campania, si sia tenuto conto anche di quelli di interesse ambientale, paesaggistico e culturale dei siti”.

“Infine – conclude Cammarano – abbiamo richiesto una proroga delle date di presentazione dei progetti, così da fornire un tempo di lavoro maggiore per la redazione di proposte credibili”.