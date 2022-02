Eboli, via libera al progetto per la messa in sicurezza della Provinciale 262 Intervento da 1 milione di euro grazie alla sinergia tra Comune e Provincia

Approvato in giunta, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Salvatore Marisei, il progetto definitivo di adeguamento e messa in sicurezza della strada provinciale 262. Si tratta di una strada che collega la statale 18 e la Litoranea, per la quale è stato stilato un accordo tra il Comune di Eboli e la Provincia, proprietaria dell’arteria.

L’intervento proposto dal Comune, su progetto dell’ingegner Giuseppe Barrella, non venne finanziato, ma comunque inserito nell’Allegato A1 (Graduatoria dei progetti non esecutivi finanziabili per i quali beneficiari hanno aderito al fondo di progettazione). La Regione ha poi indetto una procedura per affidare gli ulteriori servizi di ingegneria ed architettura per l’esecuzione dei progetto di mobilità, gara conclusasi nel 2019 con l’aggiudica alla Sib – Studio di Ingegneria Bello, capogruppo della Rti aggiudicataria del lotto in questione (lotto 3- Provincia di Salerno).

Il progetto definitivo è stato quindi trasmesso al Comune di Eboli per la validazione e l’approvazione definitiva. L’intervento prevede una spesa complessiva di 1 milione di euro.

"In particolare - fanno sapere dal Comune - si prevede la pulizia dei margini e la sistemazione dei canali esistenti, l’installazione di dispositivi di sicurezza, la pavimentazione stradale, la segnaletica orizzontale e verticale. Secondo i progettisti il tracciato presenta attualmente numerosi problemi di sicurezza, ma è stato ritenuto più semplice e risolutivo migliorare la segnaletica e ottimizzare la visibilità piuttosto che modificarlo. Particolare attenzione verrà posta all’installazione delle nuove barriere di sicurezza che, secondo la concezione tecnica più moderna, dovranno non più resistere all’impatto, ma piuttosto cedere “in maniera controllata”, in modo da evitare l’uscita di strada e farlo restare all’interno della carreggiata. L’approvazione del progetto rappresenta un passo in avanti per la finanziabilità dell’opera, il cui importo dei lavori non è sostenibile per le casse dell’Ente, ma sarà candidato al finanziamento negli avvisi previsti a primavera".