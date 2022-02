Commissariato di Polizia ad Agropoli, Pierro: "Risposte concrete su sicurezza" Il nuovo presidio di sicurezza sorgerà vicino alla caserma della finanza

«Ringraziamo il sottosegretario della Lega al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni per l’attenzione dimostrata dal Viminale sulla realizzazione del nuovo presidio di Polizia di Stato nel comune di Agropoli. Molteni ha visitato in più occasioni il Cilento e lo stesso Matteo Salvini ha tenuto nell’estate del 2020 un comizio proprio ad Agropoli per ascoltare ed accogliere le richieste degli amministratori locali e dei cittadini». A parlare così è il consigliere regionale della Lega e coordinatore provinciale di Salerno Attilio Pierro.

«Il nuovo commissariato, che coprirà una vasta e strategica area del Cilento, è un segnale importante per la sicurezza e il controllo del territorio che non si è fatto attendere. La Lega dimostra con i fatti, ancora una volta, la grande capacità di ascolto e di risoluzione delle problematiche locali in provincia di Salerno», aggiunge Pierro.

Il nuovo presidio di sicurezza si aggiunge alla Compagnia carabinieri, alla Guardia di Finanza e alla caserme dei vigili del fuoco già presenti sul territorio agropolese.