Sostituzione adduttrice Faraone, via libera al progetto definitivo nel Cilento L'intervento, di oltre 7 milioni di euro, è atteso da anni

Via libera dal comitato esecutivo dell’Ente Idrico Campano al progetto definitivo per la sostituzione dell’Adduttrice del Faraone nel tratto compreso tra il partitore di Roccagloriosa e quello di Palinuro, nel Cilento. Il progetto, pari a un importo complessivo di € 7.180.408,34, riguarda interventi di manutenzione straordinaria (sostituzione di condotta esistente) su una rete di adduzione primaria (adduttrice del Faraone) che interesseranno la tratta di 12 km che vanno dal partitore di Roccagloriosa al partitore di Palinuro. Il soggetto affidatario è il gestore del servizio idrico Consac.

"Lo scorso dicembre abbiamo approvato in maniera definitiva il Piano d’ambito regionale. Un documento di straordinaria importanza - afferma il presidente dell’Ente Idrico Campano Luca Mascolo - grazie al quale oggi abbiamo una ricognizione chiara e dettagliata sullo stato in cui versano le infrastrutture del servizio idrico integrato in Campania. Sappiamo quali sono le criticità e gli interventi da mettere in campo per ammodernare un comparto che, nel complesso, sconta purtroppo gli anni di abbandono e di gestione disomogenea. In questa ottica si inquadra il provvedimento licenziato oggi dal comitato esecutivo. L’Ente Idrico Campano è impegnato con tutte le proprie forze nella costruzione di un servizio idrico integrato efficiente, economico e sostenibile".

Si tratta di un’opera realizzata negli anni ’80 con fondi della Cassa del Mezzogiorno che oggi versa in condizioni di obsolescenza, causa principale dei frequenti guasti che provocano disagi alle popolazioni in termini di erogazione idrica. Il cattivo funzionamento è anche causa dell’aumento dei costi di gestione del sistema di adduzione a causa dei continui interventi di riparazione o sostituzione parziale dei tratti ammalorati oltre che di un consistente spreco di risorsa idrica. L’area servita dall’adduttrice del Faraone rappresenta la fascia costiera del Cilento a maggiore vocazione turistica compresa tra Scario (Golfo di Policastro) e Montecorice, passando per Camerota, Palinuro, Pisciotta, Ascea, Casal Velino, Acciaroli.