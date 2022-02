Quattro autovelox sulla "strada della morte": il piano del Comune Negli ultimi anni una decina di vittime sulla Statale 19 tra Eboli e Battipaglia

Quattro autovelox sulla Statale 19 che collega Eboli a Battipaglia, ribattezzata la "strada della morte". Una decina le persone che hanno perso la vita in questi anni sull'arteria. Per questo motivo l'assessore con delega alla polizia municipale del Comune di Eboli, Antonio Corsetto, ed il sindaco Mario Conte hanno chiesto degli strumenti per punire chi oltrepassa i limiti.

"Le colonnine saranno inserite nel tratto ebolitano ed inviteremo la sindaca Cecilia Francese a realizzare altre colonnine nel tratto battipagliese. Per questo delicato tema della sicurezza, ma anche su altri argomenti fondamentali ci stiamo confrontando con Battipaglia per far crescere in sinergia la Piana del Sele - si legge in una nota del municipio -. Appena approvato il bilancio installeremo, immediatamente, le colonnine con l'intento di ridurre al minimo le problematiche sulla ss19 e di azzerare le vittime della strada che hanno raggiunto un numero elevato. Chiederemo all'Anas di gestire la velocità e la sicurezza in quel tratto di strada, con una oculata presenza della polizia municipale. Il comandante Sigismondo Lettieri si occuperà dell'organizzazione del servizio".

L'intento del municipio ebolitano è di porre fine alla strage: "Appena insediati ci siamo trovati di fronte la tragedia di una mamma e di una figlia e ci siamo ripromessi di impegnare agenti e fondi in bilancio per fermare questa strage. Invitiamo i cittadini a percorrere quel tratto di strada alla velocità consentita di 50 kmh e di tenere la destra, evitando sorpassi azzardati. Bastano cinque minuti di tranquillità per percorre quel tratto senza conseguenze tragiche. Il tema della sicurezza e del senso civico sono alla base della nostra azione politica", conclude la nota del Comune.