Sarno, riscossione tributi, Angrisani: comune tenga conto della pandemia "E' di circa 2 milioni di euro la cifra che la Soget deve recuperare dalle tasche dei cittadini"

"È di circa 2 milioni di euro la cifra che la Soget deve recuperare dalle tasche dei cittadini di Sarno per conto del Comune - afferma la Senatrice di Alternativa, Luisa Angrisani. Proprio in questi giorni sono decine le famiglie sarnesi che colpite dagli avvisi di pagamento, mi stanno contattando disperatamente. Innanzitutto chiarisco che è un dovere, oltre che un obbligo pagare le tasse - dichiara la Angrisani -, ma bisogna anche contestualizzare il tutto in un momento storico che da tutti viene paragonato ad una vera e propria guerra. Dunque è ovvio dare una mano a chi è in difficoltà anche con i pagamenti dei tributi.

Sono centinaia - continua la parlamentare- le famiglie e gli imprenditori della Città di Sarno che non possono pagare le tasse per cause non riconducibili direttamente alla loro volontà. A loro, la politica, è chiamata ad andare incontro, purtroppo a Sarno non tutti sembrano pensarla così, partendo dall'amministrazione comunale. Eppure sono gli stessi che erano contro la stessa società di riscossione di cui si avvalgono oggi- chiosa la Senatrice. Ritengo che la riscossione dei tributi non doveva essere più esternalizzata, doveva essere gestita in house dal Comune così da poter andare più facilmente incontro alle esigenze dei cittadini. Invece si è preferito di nuovo la strada dell'affidamento ai privati.

La Soget ovviamente fa il suo dovere, è la politica che dovrebbe intervenire per tutelare chi è più in difficoltà o caduto in disgrazia a causa della pandemia. Siamo ancora alle prese con l'emergenza sanitaria e l'economia di famiglie, lavoratori, imprese stenta a ripartire, pertanto subissarli di cartelle esattoriali mi sembra alquanto ingiusto oltre che inopportuno. Mi auguro che l'amministrazione comunale provveda in qualche modo ad andare incontro a chi non può pagare, dilazionando quanto più possibile le somme da riscuotere tenendo conto anche della situazione economica e patrimoniale di ognuno. Spero vivamente che la Soget eviti almeno per quest'anno i pignoramenti e il recupero forzato delle somme da recuperare- conclude la Senatrice Luisa Angrisani.