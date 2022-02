Cava de' Tirreni: riapre il parco giochi di Villa Schwerte Appuntamento a domani, domenica 13 febbraio

Il Sindaco di Cava de' Tirreni Vincenzo Servalli da appuntamento domani, domenica 13 febbraio, alle ore 11, a tutti i bambini e le famiglie, per inaugurare insieme il nuovo parco giochi di Villa Schwerte, di via Veneto, completamente ristrutturato. Un'area attrezzata con nuovi giochi e tanto verde, per bambini dai 4 agli 11 anni realizzata dall'Amministrazione con il contributo di Medea, Pancrazio e Rotary Club.