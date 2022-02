Agropoli, non ci sarà la sfilata di Carnevale L'iniziativa non è stata organizzata per il secondo anno consecutivo

Nessuna sfilata di carri allegorici a Carnevale, per il secondo anno consecutivo, ad Agropoli. L'emergenza sanitaria, nonostante la situazione sia nettamente migliorata, non ha consentito anche quest'anno agli organizzatori di preparare in tempo i classici carri che sfilano per la strade del centro.

A renderlo noto è stata proprio l’associazione Il Carro che da sempre organizza l’evento, tra i più apprezzati in Campania. Novità sono attese per l’estate perché, se la situazione dovesse migliorare ulteriormente con la fine anche dello stato d’emergenza, l’associazione è pronta a riorganizzare il carnevale estivo.

Nel frattempo, per il martedì grasso, il Comune di Agropoli sta in ogni caso pensando di organizzare qualche iniziativa, in collaborazione con la stessa associazione, quantomeno per allietare i più piccoli.