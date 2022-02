San Marzano Calcio vince Coppa Italia d'Eccellenza campana, auguri del sindaco Il primo cittadino Carmela Zuottolo: "Le mie felicitazioni e i miei complimenti"

Il sindaco di San Marzano sul Sarno, Carmela Zuottolo, ha voluto rivolgere i suoi complimenti al San Marzano Calcio per la grande impresa che l’ha portata a vincere la Coppa Italia di Eccelenza campana nella gara, giocata allo stadio di Castellammare di Stabia, e vinta per 2-1 contro la Virtus Volla Ponticelli.

“A nome personale, dell’amministrazione comunale e dell’intera città, invio le mie felicitazioni e i miei complimenti al San Marzano Calcio, che con la sua bellissima vittoria ha portato nella nostra città, per la prima volta, la Coppa Italia di Eccellenza campana. Un obiettivo raggiunto con forza, con coraggio e determinazione ma che è il frutto dell’impegno e del grande lavoro di giocatori, tecnici e tutto lo staff societario. Alle spalle di tutto ciò c’è lo sforzo di una società che da anni persegue, con professionalità e abnegazione, programmi ambiziosi che in questa stagione stanno danno importanti e meritati frutti. Per questo ringrazio il presidente Felice Romano. Per me è un grande onore e un orgoglio essere il sindaco della città che può vantare di avere una squadra di calcio importante. Nei prossimi giorni riceverò atleti, tecnici e dirigenti in Comune per rivolgere loro i ringraziamenti della città. Mi auguro che questo trofeo possa essere foriero di nuovi traguardi stagionali per il calcio e per le altre discipline sportive”.