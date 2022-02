Progetto di mitigazione del rischio idrogeologico: nuovo incontro a Minori "Oggi si inizia a perlustrare il territorio e poi si coinvolgeranno i cittadini"

Prosegue il progetto di mitigazione del rischio idrogeologico a Minori. Questa mattina un incontro con l'Autorità di Bacino, la dottoressa Vera Corbelli. A renderlo noto il sindaco Andrea Reale.

"Oggi si inizia a perlustrare il territorio e poi si coinvolgeranno i cittadini", ha fatto sapere il primo cittadino.Tra le idee di attuazione del progetto per la mitigazione del rischio una banca dati per la Campania consultabile da tutti tramite un sistema in cloud.

A spiegare in breve, in una nota video, a che punto è il progetto e che cosa si propone, è la stessa dottoressa Corbelli.

«Non è solo un percorso a livello qualitativo, che già è stato messo a punto con i vari piani redatti dall'ex Autorità di Bacino, ma anche quantitativo. Abbiamo già avviato da diversi mesi un lavoro su quello che è il sistema fisico, quindi analizzando i vari flussi e fenomeni che si possono manifestare sul territorio. Adesso stiamo valutando quelle che sono le condizioni dei beni esposti: dagli edifici, alla scuola, a quelli culturali... Quindi facciamo una valutazione della loro consistenza e vediamo come reagiscono all'impatto dei vari fenomeni che si possono verificare. Certamente questo verrà partecipato a tutti i cittadini perché possano essere consapevoli dell'enorme lavoro che si sta facendo per mitigare e gestire il rischio in maniera condivisa».