Gran Carnevale Maiorese: al via il montaggio della tensostruttura La struttura ospiterà la costruzione dei carri allegorici: l'evento slitta a maggio

Il Covid rimanda, ma non ferma il Gran Carnevale di Maiori: in Costiera Amalfitana sarà festa dall’8 al 15 maggio 2022. L'evento, infatti, è stato rimandato in primavera in linea con i Carnevali Storici d’Italia. E la città della Divina inizia a prepararsi.

Sono in corso le operazioni di montaggio della tensostruttura di proprietà del comune all’interno dell’area del parcheggio “Demanio”. La struttura grande 25x20 metri ospiterà la costruzione dei carri allegorici in vista della 48^ edizione del Gran Carnevale.

La decisione di rinviare tutti gli eventi in programma nella settimana in cui cade il martedì grasso, è stata assunta nel corso dell’assemblea dei carnevali storici italiani che hanno deciso di far slittare l’evento tra la primavera e l’estate in considerazione della situazione contagi.