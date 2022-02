Elezioni comunali ad Agropoli, il Pd convoca i partiti di centro-sinistra L'incontro è stato fissato per il 21 febbraio con l'obiettivo di confrontarsi sui programmi

Inizieranno ufficialmente il prossimo lunedì 21 febbraio le consultazioni tra il Partito Democratico e i rappresentanti degli altri partiti del centro-sinistra presenti ad Agropoli. L’obiettivo è quello di confrontarsi sui programmi e sulle candidature in vista delle prossime elezioni amministrative.

"Viste le richieste pervenute dalle segreterie dei partiti - ha spiegato il segretario del circolo, Modestino Rosiello - abbiamo ritenuto opportuno convocare un primo tavolo di confronto aperto alle compagini di centro-sinistra per ascoltare le loro istanze. Il Partito Democratico partirà da una posizione ben nota sulla candidatura a sindaco, ma è aperto comunque a confrontarsi con le altre forze della coalizione".

"Come sindaco uscente - ha aggiunto il primo cittadino Adamo Coppola - sono aperto al dialogo con le forze politiche della nostra città che vorranno confrontarsi sui programmi per la città, come è giusto che sia. Quello di lunedì sarà un primo incontro preliminare con i partiti, successivamente ci confronteremo anche con i rappresentanti le liste civiche".