Cava de' Tirreni: bando per l'accesso al "Fondo morosi incolpevoli" Pubblicato l'avviso

È aperto il bando per l’accesso al “Fondo morosi incolpevoli” del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile” che ha ampliato la platea dei beneficiari del contributo anche ai soggetti non destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto.

Il Comune di Cava de’ Tirreni ha pubblicato l’avviso in modalità ”bando aperto”, fino ad esaurimento delle risorse regionali, per individuare gli inquilini morosi che siano in possesso dei requisiti e della condizione di incolpevolezza, ed erogare il contributo ministeriale messo a disposizione dalla Regione Campania.

Tutte le informazioni, criteri e modalità del bando sono pubblicate sul sito del istituzionale dell’Ente www.cittadicava.it oppure www.comune.cavadetirreni.sa.it.