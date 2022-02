Montecorvino Rovella, abbandona rifiuti: individuato e multato dalla polizia E' ancora lotta al sacchetto selvaggio e a chi non rispetta le regole della raccolta differenziata

Incivili in azione a Montecorvino Rovella. E' ancora lotta all'abbandono dei rifiuti e a chi non rispetta le disposizioni per il corretto conferimento dei rifiuti.

Trovate in strada decide di buste di rifiuti indifferenziati che sono stati presi in carico dalla Sarim. Il responsabile dello sversamento è stato individuato e multato dalla polizia locale, come previsto dalla norma in materia.

«Mentre è in atto una campagna di sensibilizzazione volta a migliorare il servizio di raccolta differenziata - sottolinea il vicesindaco con delega all'Ambiente, Corrado Volpicelli - c'è chi preferisce voltarsi dall'altra parte e comportarsi in maniera totalmente incivile. Tutto ciò non è giusto soprattutto nei confronti dei tantissimi cittadini che rispettano le regole e si impegnano a tenere pulito il territorio. Da parte nostra ci sarà sempre tolleranza zero nei confronti degli incivili e di chi non vuole bene a Montecorvino Rovella».