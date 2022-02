Scafati, mozione sfiducia respinta. Carotenuto: "Maggioranza inesistente" "Salvati si dimetta. Chi lo tiene a galla è nemico di Scafati"

"La politica lunedì sera ha perso. Si è arresa in virtù dei soliti tornaconti e promesse. Non mandando a casa l'attuale amministrazione comunale si è consumata una sconfitta per i cittadini di Scafati". Così Francesco Carotenuto, segretario di Scafati Arancione, ha commentato la mancata sfiducia alla maggioranza consiliare di Scafati. "Undici voti favorevoli alla mozione di sfiducia, undici contrari e 2 astenuti. Questa amministrazione comunale è salva in una maniera goffa e assurda. Il dato politico è chiaro, inequivocabile e indiscutibile: non esiste più una maggioranza che sostiene il sindaco. Complimenti a chi tenuto a galla ancora questa esperienza fallimentare: siete i nemici di questa città. Per dignità personale e per rispetto a questa gente il primo cittadino farebbe meglio a trarre le conclusioni e rassegnare le dimissioni".