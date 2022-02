Montecorvino Rovella, questione trasporto: l'impegno dell'amministrazione Bus, trovata una soluzione che possa rispondere alle esigenze dei pendolari: a breve una navetta

In questi giorni si sono susseguiti gli incontri fra il sindaco, Martino D'Onofrio, il presidente della Provincia, Michele Strianese, il consigliere delegato ai Trasporti, Rosario Danisi, ed il dirigente del settore per risolvere la problematica legata al mancato transito dell'autobus Sita sul ponte di Gauro, che molti disagi ha causato ai cittadini della zona.

Grazie al lavoro sinergico messo in campo è stata trovata una soluzione che possa rispondere alle esigenze dei pendolari, allo stesso modo di come è stata risolta la problematica relativa allo scuolabus. Entro breve, e per tutta la durata dei lavori presso il ponte di Gauro, una navetta sostitutiva percorrerà infatti la tratta in questione.

Un risultato importante che testimonia l'impegno dell'amministrazione nel risolvere la problematica nel rispetto delle diverse competenze.

Nella stessa riunione, inoltre, la Provincia ha fornito garanzie per quel che concerne i lavori di ristrutturazione del ponte di Gauro situato sulla Sp 326. I fondi, come assicurato dal presidente Strianese, sono stati già reperiti e si sta procedendo con la definizione del progetto e dei successivi atti amministrativi per l'avvio effettivo dei lavori.

Sul fronte dell'illuminazione pubblica a Gauro, dopo aver illuminato il bivio (da anni nel buio più totale) siamo in attesa di un nuovo contatore da parte di Enel che permetterà l'illuminazione del tratto di strada che dal bivio porta al centro abitato di Gauro.

«Ai cittadini - sottolinea il sindaco, Martino D'Onofrio - chiediamo solo un po' di pazienza. Grazie a questo intervento sul ponte di Gauro predisposto dai tecnici della Provincia, ai quali va un ringraziamento speciale per aver evitato pericoli ben più seri, potremo disporre di un'opera strutturalmente sicura. Da parte nostra l'impegno è massimo per rispondere in maniera seria e concreta alle istanze dei cittadini».