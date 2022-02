Scafati, manutenzione straordinaria delle strade: pianificati nuovi interventi Via libera all’esecuzione di lavori in alcuni tratti di strada tra via Oberdan e piazza Garibaldi

Manutenzione straordinaria delle strade, pianificati nuovi interventi a Scafati. Con determina dirigenziale n. 196 del 14 febbraio, a firma del Responsabile del settore VI “Lavori pubblici, Manutenzione e Patrimonio”, arch. Erika Izzo, è stato dato il via libera all’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria in alcuni tratti di strada tra via Oberdan e piazza Garibaldi, nell’area parcheggio del centro vaccinale di via Della Resistenza e su un tratto di marciapiede di via Martiri d’Ungheria, per un importo complessivo di 38.802,66 euro oltre iva.

“Abbiamo cercato di ottimizzare le risorse disponibili – ha spiegato il Sindaco Cristoforo Salvati - per effettuare interventi di manutenzione straordinaria nei punti del territorio in cui la pioggia delle scorse settimane ha prodotto maggiori danni al manto stradale. Tratti di strada, come nell’area tra piazza Garibaldi e via Oberdan, che sono particolarmente dissestati e, per questo motivo, sono già oggetto di continui interventi di manutenzione ordinaria, interessati tra l’altro da intenso traffico anche di mezzi pesanti. Grazie all’utilizzo di queste ulteriori risorse effettueremo interventi di sistemazione dell’asfalto anche nell’area di parcheggio del centro vaccinale di via Della Resistenza. Abbiamo ritenuto prioritario anche questo intervento essendo quel parcheggio utilizzato quotidianamente sia dai cittadini che accedono al centro vaccinale sia da parte dei genitori degli alunni che frequentano l’annesso plesso scolastico”.