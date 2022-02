Pollica, al via la raccolta "intelligente" dei rifiuti Il Comune, attraverso la Sarim, installerà dei contenitori moderni per la raccolta differenziata

Al via, nel comune di Pollica, la raccolta "intelligente" dei rifiuti. Il Comune, guidato dal sindaco Stefano Pisani, ha dato il via libera alla proposta della Sarim che prevede l’installazione di strutture moderne per l’ottimizzazione della raccolta rifiuti. I lavori costeranno circa un milione di euro.

Tali strutture "intelligenti" sono rappresentate da contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Sistemi di verifica del volume impiegato nel contenitore con sistemi di allarme in caso di superamento di una soglia prefissata, da impiegare su contenitori e cestini stradali, ma anche attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con ulteriori flussi per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di responsabilità estesa del produttore.

Alla base dell'iniziativa, l'avviso del Ministero della Transizione Ecologica che punta ad un miglioramento della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. La cifra impiegata arriverà proprio dal MITE in caso di finanziamento del progetto.