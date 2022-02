Al via i lavori per la realizzazione del Polo della Salute a Pontecagnano "Abbiamo fortemente voluto farlo oggi in occasione della Giornata nazionale del personale sanitario"

Sono partiti oggi i lavori per la realizzazione del presidio sanitario a Pontecagnano Faiano. Il Polo della Salute garantirà un servizio di assistenza polivalente per i cittadini ed un riferimento sul territorio da parte di ASL fungendo da Presidio di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) e da studio per visite specialistiche.

"Abbiamo fortemente voluto farlo oggi, in occasione della Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario, del personale socioassistenziale e del volontariato, il giorno in cui a Codogno venne scoperto il "paziente uno", il manager di 38 anni attaccato dal virus, che ora sta bene ed è tornato alla sua vita normale. L'istituzione di questa giornata serve “per onorarne il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio nel corso della pandemia di Coronavirus nell'anno 2020”, ha scritto il sindaco Giuseppe Lanzara.

All'interno del polo verrà creata un'area dedicata alle attività di screening, un calendario dove il piano di zona, le associazioni, le farmacie o il mondo del volontariato potranno organizzare attività di prevenzione usufruendo degli spazi.

Inoltre il polo offrirà servizi legati alla neuropsichiatria infantile, una branca specialistica della medicina che si occupa dello sviluppo neuropsichico e dei suoi disturbi, neurologici e psichici, nell'età fra zero e diciotto anni. Consentirà alle famiglie di rivolgersi a specialisti per monitorare la malattia, per controllare l'efficacia dei farmaci e i loro effetto, o anche semplicemente per realizzare delle attività di rafforzamento cognitivo o una terapia.

"Credo che ogni cittadino del Paese abbia capito quanto sia davvero essenziale avere donne e uomini che ogni giorno si fanno carico di tutelare la salute delle persone e difendere questo loro diritto, valore imprescindibile di una comunità.

Voglio dire grazie per il lavoro straordinario svolto in questi mesi così difficili e sollecitare le istituzioni ad investire nel nostro Servizio Sanitario Nazionale lavorando in maniera unita con un pensiero particolare a chi ha pagato il prezzo più alto in questa pandemia", le parole della fascia tricolore.