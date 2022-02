Scafati: via alla digitalizzazione del pagamento per la mensa scolastica "Ogni genitore potrà collegarsi al portale ed accedere alla propria area web"

Avviata la digitalizzazione del pagamento per il servizio della mensa scolastica. Lo ha confermato il Sindaco Cristoforo Salvati ai dirigenti scolastici dei quattro circoli didattici presenti sul territorio nel corso di un incontro tenutosi questa mattina a Palazzo Meyer, alla presenza del responsabile del Settore II “Servizi al cittadino”, dott.ssa Carmela Pauciulo. Il pagamento per la fruizione del servizio potrà essere effettuato, pertanto, sia tramite bollettino cartaceo, che va scaricato dall’apposita app, sia attraverso un processo di digitalizzazione che prevede l’introduzione di un borsellino elettronico da ricaricare periodicamente collegandosi alla piattaforma.

“Ogni genitore – ha spiegato il Sindaco Salvati – potrà collegarsi al portale ed accedere alla propria area web riservata per poter poi utilizzare i servizi di pagamento on line. L’accesso all’area web e ai servizi potrà avvenire collegandosi all’applicazione ComunicAPP su smarthphone e tablet o direttamente tramite la piattaforma PagoPa dal portale GENITORI. Con tale metodo, che va ad aggiungersi alla modalità di pagamento con bollettino cartaceo, l’utente ha la possibilità di verificare in tempo reale l’effettivo consumo dei pasti, i costi e le tariffe applicate. La digitalizzazione del pagamento per la mensa scolastica rappresenta un importante risultato per la città, per la scuola e per la pubblica amministrazione. Abbiamo voluto attivare una modalità di pagamento aggiuntiva ed innovativa per organizzare al meglio il servizio e renderlo più veloce ed efficiente. Insieme ai dirigenti scolastici e al responsabile del settore competente, la dott.ssa Carmela Pauciulo, che ringrazio, stiamo lavorando per innovare tutto il comparto scuola, per costruire una città più moderna, innovativa, che guarda al futuro con maggiori potenzialità ed ambizioni”.