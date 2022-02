Scafati, rilancio Polverificio Borbonico: sindaco incontra Zuchtriegel Un confronto finalizzato a concordare un percorso condiviso per la valorizzazione del sito

Questa mattina il Sindaco Cristoforo Salvati, accompagnato dal maestro Espedito De Marino, presidente del Comitato per la salvaguardia, conservazione, promozione, fruizione e valorizzazione del Polverificio Borbonico, ha incontrato presso il Parco Archeologico di Pompei, il direttore Gabriel Zuchtriegel. Un incontro fortemente voluto dal primo cittadino di Scafati e finalizzato a stabilire una fattiva sinergia con il Parco Archeologico di Pompei per la riqualificazione del Polverificio Borbonico.

L’ Istituto diretto dal dott. Gabriel Zuchtriegel ha competenza territoriale, oltre che sull’area archeologica di Pompei, su altri istituti, luoghi della cultura e complessi quali: Antiquarium di Boscoreale; Area archeologica di Villa Sora di Torre del Greco; Castello di Lettere; Parco archeologico di Longola-Poggiomarino; Ex Real Polverificio borbonico di Scafati; Reggia del Quisisana di Castellammare di Stabia; Scavi archeologici di Oplontis di Torre Annunziata; Scavi archeologici di Stabiae di Castellamare di Stabia; Sito archeologico di Villa Regina di Boscoreale.

“E’ stato – ha dichiarato il Sindaco Salvati - un primo importante confronto finalizzato a concordare e definire un percorso condiviso per la valorizzazione del nostro Polverificio Borbonico, affinché ritorni ad essere centro propulsivo della cultura e dell’arte a livello regionale. Con il direttore del Parco Archeologico di Pompei abbiamo colloquiato a lungo sulla necessità di dare impulso alla crescita e al rilancio del nostro patrimonio storico, artistico e archeologico, riscoprendo sinergia e una grande unità di intenti. Insieme al maestro Espedito De Marino, presidente del Comitato per la promozione e valorizzazione del Polverificio Borbonico, abbiamo illustrato al direttore Zuchtriegel il cronoprogramma dei grandi eventi che lo stesso Comitato ha predisposto nell’ambito del progetto di riqualificazione del sito di via Pasquale Vitiello. Una serie di iniziative e manifestazioni, anche a carattere internazionale, che partiranno nei prossimi mesi. Il direttore Zuchtriegel è rimasto entusiasta, condividendo il nostro progetto e rendendosi disponibile ad effettuare già nei prossimi giorni un sopralluogo al Polverificio, quale avvio di una proficua partnership che consoliderà il legame tra il Parco Archeologico di Pompei e la città di Scafati”.