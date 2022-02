Tartaruga intrappolata tratta in salvo sulla spiaggia di Palinuro Due giovani hanno liberato la Caretta Caretta rimasta impigliata in una rete da pesca

Trovano una tartaurga impigliata in una rete da pesca e la salvano. E' accaduto oggi pomeriggio a Palinuro, nel comune di Centola, dove due giovani, Vincenzo Merola e Michele Di Matola, hanno visto sulla spiaggia delle Saline una tartaruga Caretta Caretta in difficoltà. L’animale era capovolta sul litorale ed era impigliata in una rete da pesca.

I due ragazzi, senza perdersi d'animo, hanno liberato la tartaruga dalla rete, fortunatamente ancora in vita. Infatti, l'esemplare ha ripreso immediatamente la via del mare.

Una storia a lieto fine, dunque, che arriva dalla costa del Cilento, da anni ormai una vera e propia nursery per le tartarughe Caretta Caretta che vi nidificano. Anche durante l'estate scorsa, infatti, sono state numerose le nascite lungo le spiagge del Cilento, da Capaccio Paestum a Palinuro.