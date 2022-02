Montecorvino Rovella: dal 21 marzo attivi 2 varchi ZTL in via Diaz e via Cerino L'autorizzazione per il transito sarà concessa solo a coloro che risiedono in zona

Saranno attivati il 21 marzo i due varchi ZTL in via Diaz ed in via Cerino/via Vicinanza. I varchi in questione sono composti da due videocamere collegate con il Comando di Polizia Locale e registrano il transito di tutti i veicoli sia di giorno che di notte per tutti giorni dell'anno. L'autorizzazione per il transito nelle strade in questione sarà concessa solo a coloro che risiedono in zona.

«L'Amministrazione comunale - spiegano il sindaco ed il consigliere delegato alla Viabilità, Alfonso Di Vece - sta portando avanti, già da tempo, una politica di legalità e rispetto delle regole del vivere civile. Quello delle Ztl è un tema che abbiamo posto al centro del nostro programma elettorale proprio per migliorare la vivibilità di alcune zone del nostro territorio. L'invito che rivolgiamo ai cittadini in possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale è di regolarizzare la propria posizione prima di accedere nelle aree in questione».